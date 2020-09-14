Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хорнер: минус Албона заключается в том, что он слишком милый человек

Хорнер: минус Албона заключается в том, что он слишком милый человек
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о результатах пилота Алекса Албона. Представитель Таиланда занял третье место на Гран-при Тосканы и впервые оказался на подиуме.

«Его минус, если можно так говорить, заключается в том, что он слишком милый человек. Но, как только Албон надевает гоночный шлем, видно, что мы говорим о настоящем пилоте. Существует большая разница между тем, когда знаешь, что чего-то можешь добиться, и тем, когда действительно чего-то добиваешься. Думаю, этот подиум даст ему заряд веры в себя. Мне кажется, этот момент может стать отправным для Албона», — цитирует Хорнера Autosport.

Албон стал первым с 2018 года пилотом «Ред Булл», не считая Макса Ферстаппена, кому удалось подняться на подиум.

Албон: когда обгонял Риккардо, меня преследовали флешбэки о борьбе с Хэмилтоном
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020