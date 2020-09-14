Хорнер: минус Албона заключается в том, что он слишком милый человек

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о результатах пилота Алекса Албона. Представитель Таиланда занял третье место на Гран-при Тосканы и впервые оказался на подиуме.

«Его минус, если можно так говорить, заключается в том, что он слишком милый человек. Но, как только Албон надевает гоночный шлем, видно, что мы говорим о настоящем пилоте. Существует большая разница между тем, когда знаешь, что чего-то можешь добиться, и тем, когда действительно чего-то добиваешься. Думаю, этот подиум даст ему заряд веры в себя. Мне кажется, этот момент может стать отправным для Албона», — цитирует Хорнера Autosport.

Албон стал первым с 2018 года пилотом «Ред Булл», не считая Макса Ферстаппена, кому удалось подняться на подиум.