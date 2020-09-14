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Феттель раскритиковал идею гонок с реверсивной решёткой, сравнив её с лотереей

Феттель раскритиковал идею гонок с реверсивной решёткой, сравнив её с лотереей
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал инициативу экспериментов с введением реверсивной стартовой решётки в квалификационных гонках. С такой инициативой выступил спортивный директор Формулы-1 Росс Браун. Предлагалось поэкспериментировать с форматом уже в нынешнем сезоне, но большинство команд выступили против. Браун предлагал на отдельных Гран-при провести вместо квалификации спринтерскую гонку с перевёрнутой решёткой.

«Стремление двигаться в этом направлении лишь признаёт факт, что руководство Формулы-1 не смогло разработать регламент, который способствовал бы сокращению отставания между командами.

Просто напомню, что недавно в Формуле-1 меняли регламент в отношении конструкции переднего антикрыла. Это привело к крупным тратам команд, но не повлияло на гонки. Сейчас все возлагают надежды на регламент 2022 года. Я же думаю, что нам нужно устранять основные проблемы, а не играть в лотерею», — цитирует Феттеля Racefans.

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