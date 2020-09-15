Глава «Феррари»: мы сейчас находимся в яме и прекрасно это понимаем

Исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери заявил, что не будет искать оправданий неудачному выступлению команды в нынешнем сезоне. «Феррари» переживает настоящий кризис, занимая в Кубке конструкторов лишь шестое место, набрав 66 очков. Лидирующий «Мерседес» набрал 325 очков.
«Мы сейчас находимся в яме, мы все это прекрасно понимаем. Это – следствие сочетания факторов, но всё, что я буду говорить, прозвучит как оправдание. А мы не ищем оправданий. Главное — сосредоточиться на поиске решения и упорной работе, чтобы вернуться на прежние позиции.
Конечно, говоря реалистично, это будет очень сложно. В Формуле-1 мы всегда боремся со временем, на трассе и на фабрике. Нет волшебного решения, требуется время", — цитирует Камильери Sky Sport Italia.
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