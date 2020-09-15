Марко: Албон — наш человек, мы ничего не обсуждаем с другими гонщиками

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поздравил Александера Албона с первым в карьере подиумом, который тот завоевал на Гран-при Тосканы, а также заявил, что австрийская команда не рассматривает возможность замены пилота и не ведёт переговоры с другими гонщиками.

«Мы знаем, что Албон быстр, когда уик-энд идет нормально. Надеюсь, вам наконец стало ясно, Албон — наш гонщик, если он продолжает совершенствоваться и оправдывать наши ожидания. Он наш пилот. Другие гонщики также говорили с нами. Но на данный момент Албон — наш человек. И мы ничего не обсуждаем с другими гонщиками», — приводит слова Марко GPblog со ссылкой на испанский Movistar.

После победы Пьера Гасли на Гран-при Италии появились предположения, что француз может занять место Албона. Также, по слухам, в «Ред Булл» со следующего сезона могли перейти Нико Хюлькенберг и Серхио Перес.