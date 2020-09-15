Перес может остаться без новинок на Гран-при России из-за аварии Стролла

«Рейсинг Пойнт» попытается успеть подготовить два пакета новинок на Гран-при России, сообщил руководитель команды Отмар Зафнауэр.



Команда уже использовала обновления на предыдущем этапе в Муджелло. Они были установлены на машине Лэнса Стролла. Однако канадец попал в серьёзную аварию во время гонки, и теперь детали придётся изготавливать заново.



«На болиде Стролла действительно стояли обновления, поэтому теперь нам придётся проделать большую работу по подготовке достаточного количества деталей, чтобы оба наших пилота могли получить их на этапе в России», — сказал Зафнауэр.



Как отмечает Reuters, если в «Рейсинг Пойнт» не успеют, то в Сочи обновления вновь достанутся Строллу, а не Серхио Пересу. Он располагается выше в личном зачёте и имеет преимущество перед напарником. К тому же Перес покинет команду в конце сезона, уступив место в кокпите Себастьяну Феттелю.