Хаккинен уверен, что Мик Шумахер «очень скоро» найдёт место в Формуле-1

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен выразил уверенность, что Мик Шумахер «очень скоро» станет пилотом одной из команд «Королевских гонок».
Напомним, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера увеличил преимущество от Каллума Айлотта в общем зачёте Формулы-2 после этапа в Муджелло. На счету лидирующего Мика 161 очко. У Айлотта – 153 балла.
«Было очень приятно увидеть Мика за рулём «Феррари» своего отца 2004 года во время демонстрационных заездов. Это напомнило нам, как великолепно звучали двигатели V10, а также о невероятном успехе, которого достиг Михаэль на этом и других болидах команды, выиграв пять титулов чемпиона мира.
Отрадно наблюдать, как развивается карьера Мика. Сейчас он возглавляет чемпионат Формулы-2 и, я уверен, очень скоро найдёт место в Формуле-1. Это будет особенный момент для него, семьи Шумахера и всего чемпионата», — приводит слова Хаккинена Motorsport Week.
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