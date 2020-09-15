Хэмилтон заявил, что не сдастся и будет дальше бороться с неравенством, используя Ф-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после обрушившейся на него критики за появление на подиуме Гран-при Тосканы в футболке с надписью «Арестуйте полицейских, убивших Брионну Тэйлор», опубликовал обращение к болельщикам.



В письме шестикратный чемпион Формулы-1 отметил, что не сдастся и продолжит борьбу с неравенством.



«Доброе утро. Надеюсь, где бы вы ни были, вы останетесь позитивными душой и телом. Хочу, чтобы вы знали, я не остановлюсь, не сдамся, не откажусь от использования этой платформы и продолжу проливать свет на то, что считаю правильным.

Я хочу поблагодарить тех из вас, кто продолжает поддерживать меня и проявлять любовь. Но это путь для всех нас – собраться вместе и бросить вызов миру на всех уровнях несправедливости, не только расовой. Мы можем помочь сделать это место лучше для наших детей и следующих поколений», — написал Льюис на своей странице в «Инстаграме».