«Рено» ведёт переговоры с ФИА о допуске Алонсо на тесты молодых пилотов в Абу-Даби

Фернандо Алонсо, который присоединится к «Рено» в 2021 году, хотел бы уже в этом сезоне опробовать болид французской команды. Однако, по словам руководителя коллектива Сириля Абитебуля, речь не идёт о возможном участии испанца в одной из сессий пятничных свободных заездов.
«Изначально Фернандо хотел сесть за руль, когда наступит подходящий момент. Но у меня возникает ощущение, что теперь он желает поскорее опробовать наш нынешний болид. Так что мы ищем возможность сделать это. Я не говорю о пятничных свободных тренировках, ему это не нужно. Тесты в Абу-Даби — это, безусловно, вариант, который мы рассматриваем и ведём переговоры с ФИА об этом», — приводит слова Абитебуля GPblog.
Напомним, к тестам «Пирелли» в Абу-Даби допускаются гонщики, проведшие не более двух Гран-при, а любые исключения должны согласовываться с ФИА.
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