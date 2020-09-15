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«Кими в президенты!» На митинг в Беларуси принесли портрет Райкконена

«Кими в президенты!» На митинг в Беларуси принесли портрет Райкконена
Авто / Формула-1 0

Жители Беларуси, которые уже длительное время проводят протесты против президента Александра Лукашенко, предложили неожиданную кандидатуру на пост нового главы государства. Один из мужчин принёс на площадь плакат с портретом чемпиона Формулы-1 2007 года Кими Райкконена.

«Кими в президенты! Потому что он знает, что делает», — гласила надпись на плакате.

Это отсылка к знаменитой фразе Кими, которую он адресовал своему инженеру на Гран-при Абу-Даби в сезоне-2012, когда ещё выступал за «Лотус». Командный мостик пытался подсказать Райкконену. Но финн оборвал инженера, заявив: «Оставьте меня в покое. Я знаю, что делаю». И Кими был прав. Он выиграл ту гонку.

Фото с митинга в Беларуси доступно на странице F1 Haberler в «Твиттере».

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