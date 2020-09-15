«Кими в президенты!» На митинг в Беларуси принесли портрет Райкконена

Жители Беларуси, которые уже длительное время проводят протесты против президента Александра Лукашенко, предложили неожиданную кандидатуру на пост нового главы государства. Один из мужчин принёс на площадь плакат с портретом чемпиона Формулы-1 2007 года Кими Райкконена.



«Кими в президенты! Потому что он знает, что делает», — гласила надпись на плакате.



Это отсылка к знаменитой фразе Кими, которую он адресовал своему инженеру на Гран-при Абу-Даби в сезоне-2012, когда ещё выступал за «Лотус». Командный мостик пытался подсказать Райкконену. Но финн оборвал инженера, заявив: «Оставьте меня в покое. Я знаю, что делаю». И Кими был прав. Он выиграл ту гонку.

Фото с митинга в Беларуси доступно на странице F1 Haberler в «Твиттере».