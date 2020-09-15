«Думал, никто не заметит». Кими Райкконен отреагировал на штраф на Гран-при Тосканы

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен со свойственным ему юмором прокомментировал штраф, который лишил его восьмого места на Гран-при Тосканы.
Кими пересёк белую линию въезда на пит-лейн, когда гонка была остановлена красными флагами. За это чемпион 2007 года был наказан прибавкой 5 секунд к итоговому времени и занял девятое место, а не восьмое.
«Я знал, что пересекать белую линию запрещено. Но не мог дать задний ход и поэтому думал, что никто не заметит. Каким-то образом судьи всё-таки узнали об этом.
Гонка была похожа на американские горки. Временами это было неприятно, но, к счастью, появился ещё один красный флаг, и мы вернулись в борьбу. Не очень гладкое выступление, но радует, что мы получили очки», – цитирует Райкконена Helsingin Sanomat.
Очки на этапе в «Муджелло» стали для Райкконена первыми в сезоне-2020.
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