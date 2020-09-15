Бергер — о Мике Шумахере: он очень похож на Михаэля

Экс-пилот Формулы-1 Герхарб Бергер прокомментировал последние успехи Мика Шумахера в Формуле-2 и сравнил молодого немца с его отцом, семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.

«Я думаю, что он уже созрел, чтобы сделать шаг на пути к Формуле-1. Он очень похож на отца. Его походка, его манера поведения, его манера работать. Они очень похожи. Конечно, Мика ждёт очень большой шаг. Но я счастлив, что он достиг такого успеха и нашёл путь пробиться в Формулу-1», — приводит слова Бергера Speedweek.

Напомним, на этапе в Тоскане Мик Шумахер был лучшим по итогам двух гонок. Немец лидирует в общем зачёте и отрывается от ближайшего преследователя на 12 очков. Ранее в СМИ появилась информация, что в случае завершения сезона в топ-3 Мик гарантированно получит место в Ф-1 на 2021 год.