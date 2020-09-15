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Вурц: Ферстаппен может побить рекорды Шумахера и Хэмилтона

Вурц: Ферстаппен может побить рекорды Шумахера и Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Экс-гонщик Формулы-1 Александер Вурц поделился мыслями о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене. По его словам, молодой нидерландец может превзойти достижения семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера и действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона.

«У него впереди ещё очень много лет. При этом он уже получил огромный опыт. Должно случиться чудо, чтобы он боролся за титул в нынешнем сезоне, к счастью, он и сам является реалистом. На мой взгляд, Макс — один из самых талантливых пилотов, которых мы вообще когда-либо видели.

Конечно, с хорошей машиной он должен стать чемпионом мира. Если он будет успешен, то сможет побить рекорды Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона", — приводит слова австрийца GPblog.

В нынешнем сезоне Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте.

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