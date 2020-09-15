Вурц: Ферстаппен может побить рекорды Шумахера и Хэмилтона

Экс-гонщик Формулы-1 Александер Вурц поделился мыслями о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене. По его словам, молодой нидерландец может превзойти достижения семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера и действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона.
«У него впереди ещё очень много лет. При этом он уже получил огромный опыт. Должно случиться чудо, чтобы он боролся за титул в нынешнем сезоне, к счастью, он и сам является реалистом. На мой взгляд, Макс — один из самых талантливых пилотов, которых мы вообще когда-либо видели.
Конечно, с хорошей машиной он должен стать чемпионом мира. Если он будет успешен, то сможет побить рекорды Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона", — приводит слова австрийца GPblog.
В нынешнем сезоне Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте.
- 15 сентября 2020
-
20:00
-
18:56
-
17:53
-
17:14
-
16:17
-
15:53
-
14:39
-
14:20
-
13:21
-
13:00
-
12:39
-
11:28
-
10:13
-
09:25
-
09:00
-
00:45
- 14 сентября 2020
-
23:59
-
23:39
-
22:27
-
20:30
-
19:24
-
18:06
-
17:55
-
16:55
-
15:04
-
13:50
-
13:04
-
12:10
-
11:25
-
10:55
-
10:09
-
09:30
-
09:05
-
00:50
-
00:13