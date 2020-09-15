Албон: победа Гасли не стала для меня мотивацией, я и без того мотивирован
Пилот «Ред Булл» Александер Албон не считает, что недавняя победа гонщика «Альфа Таури», члена гоночной программы «Ред Булл» Пьера Гасли, как-то на нём скажется. Более того, таиландец признался, что успех француза не стал для него мотивирующим фактором.
«Для меня это не имело никакого значения. Приятно видеть, когда другие пилоты достигают успехов, но я бы не сказал, что это послужило для меня какой-то мотивацией. Всё дело в том, что я и так достаточно мотивирован», — приводит слова Албона GPblog.
Напомним, на фоне успешного для Гасли сезона в СМИ появились слухи, что француз получит ещё один шанс в «Ред Булл». В «Ред Булл» отвергают такое развитие событий. На Гран-при Тосканы Албон впервые в карьере завоевал подиум, заняв третье место.
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