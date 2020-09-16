Дорнбос: 1000%, что Мик Шумахер в 2021 году будет в Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос поделился мыслями о перспективах пилота гоночной Академии «Феррари» Мика Шумахера попасть в Ф-1 уже в 2021 году. По словам нидерландца, молодой немец в любом случае получит место в «Королевских гонках».
«Получить ли он в 2021 году место в Формуле-1? Осмелюсь сказать, что да. 1000%, что он будет в Ф-1 уже в следующем году. Не вижу, как он может упустить титул. Ожидаю, что в последних гонках у него будет очень сильная машина и имя Шумахер вернётся в Формулу-1.
На мой взгляд, в «Альфа Ромео» максимально постараются снизить давление. Настолько, насколько это возможно", — приводит слова Дорнбоса GPblog.
Напомним, на данный момент Мик Шумахер лидирует в общем зачёте Ф-2. Роберт Шварцман занимает четвёртое место.
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