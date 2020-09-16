Пилот из Нидерландов: Хэмилтону, как чемпиону, некоторые вещи сходят с рук

Выступающий в гонках на выносливость нидерландский пилот Ренгер ван дер Занде выразил мнение, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон является величайшим чемпионом Формулы-1 всех времён.



«Просто невероятно, что делает Льюис. Боттас выглядит как неудачник рядом с Хэмилтоном, хотя финн тоже очень хорош. Если британец допустит небольшую ошибку, Валттери будет рядом, но лишь на мгновение. Хэмилтон очень быстро всё вернёт.

Думаю, в настоящее время мы смотрим на лучшего чемпиона мира всех времён. Это невероятно умно, что он делает. За ним очень интересно наблюдать, так как Льюис всегда на пределе. Как чемпиону некоторые вещи ему сходят с рук. Наслаждайтесь этим, потому что через несколько лет мы мы будем лишь вспоминать о Хэмилтоне, который был так хорош», — приводит слова Ван дер Занде GPBlog.