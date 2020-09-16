Альберс: Хэмилтон не согласится на переход Ферстаппена в «Мерседес»

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Альберс выразил мнение, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не станет в ближайшее время пилотом «Мерседеса», так как все его попытки перехода в немецкую команду будут заблокированы Льюисом Хэмилтоном.



«Даже если бы в «Мерседесе» освободилось место, я могу сказать, что Льюис Хэмилтон никогда не согласился бы выступать вместе с Максом.

Полагаю, Ферстаппен уже находится в лучшей для себя команде. «Ред Булл» продолжает бороться. В прошлом году вы видели, что они постоянно привозят на гонки обновления. Они не сдаются. Это действительно боевая команда. Вы можете оценить это по работе на пит-стопах. Они борются и хотят быть лучшими. Я лично считаю, что это лучшее место для Макса. Другого варианта нет. Куда он захочет пойти? Вы видели, насколько велик разрыв между «Ред Булл» и остальными?» — приводит слова Альберса Planet F1.