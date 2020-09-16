Мик Шумахер заявил, что титул в этом году не гарантирует ему места в Формуле-1

Мик Шумахер – сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера — отметил, что завоевание титула в Формуле-2 в нынешнем сезоне не станет гарантией получения места в «Королевских гонках» на будущий год.



«Я просто продолжаю заниматься своим делом. Конечно, быть чемпионом Формулы-2 что-то да значит. Это привлекает к вам внимание. Но не факт, что свободное место в Формуле-1 будет именно в это время», — приводит слова Мика GrandPX.



Также Мик рассказал, что продолжает получать советы относительно карьеры от Себастьяна Феттеля, которые до этого момента были «очень полезными».



Мик Шумахер возглавляет личный зачёт Формулы-2. В настоящий момент на его счету 161 очко. Вторым идёт Каллум Айлотт (153). Кристиан Лундгор (145) — третий, Роберт Шварцман (140) – четвёртый.