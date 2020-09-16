Тодт: меня пытались выгнать из «Феррари» дважды, меня спас Михаэль Шумахер

Президент ФИА Жан Тодт, который ранее руководил «Феррари», поделился мнением о текущей ситуации в итальянской команде. В нынешнем сезоне «Феррари» терпит бедствие, занимая лишь шестое место в Кубке конструкторов.

«Мне не нравится, когда кто-то страдает, неважно кто. Сегодняшнюю команду нельзя сравнивать с той, которую я возглавил в 1993 году. Я был бы рад, если бы тогда у меня был такой фундамент. Сейчас «Феррари» является очень сильной организацией.

Чем я горжусь больше всего? Тем, что ушёл из «Феррари» по своей воле, а не выгнали меня. Меня пытались выгнать дважды. В 1996 и 1999 годах итальянская пресса требовала меня уволить. Тогда меня спас Михаэль Шумахер. Он сказал, что уйдёт, если меня уволят», — цитирует Тодта Blick.