Тодт: меня пытались выгнать из «Феррари» дважды, меня спас Михаэль Шумахер
Президент ФИА Жан Тодт, который ранее руководил «Феррари», поделился мнением о текущей ситуации в итальянской команде. В нынешнем сезоне «Феррари» терпит бедствие, занимая лишь шестое место в Кубке конструкторов.
«Мне не нравится, когда кто-то страдает, неважно кто. Сегодняшнюю команду нельзя сравнивать с той, которую я возглавил в 1993 году. Я был бы рад, если бы тогда у меня был такой фундамент. Сейчас «Феррари» является очень сильной организацией.
Чем я горжусь больше всего? Тем, что ушёл из «Феррари» по своей воле, а не выгнали меня. Меня пытались выгнать дважды. В 1996 и 1999 годах итальянская пресса требовала меня уволить. Тогда меня спас Михаэль Шумахер. Он сказал, что уйдёт, если меня уволят», — цитирует Тодта Blick.
Хэмилтон признался, что не рассчитывал на повторение рекорда Шумахера по количеству побед
- 16 сентября 2020
-
18:53
-
18:30
-
17:52
-
16:36
-
15:14
-
14:00
-
13:34
-
12:30
-
12:26
-
11:40
-
11:09
-
10:43
-
09:22
-
03:07
-
00:44
- 15 сентября 2020
-
23:56
-
22:41
-
20:59
-
20:00
-
18:56
-
17:53
-
17:14
-
16:17
-
15:53
-
14:39
-
14:20
-
13:21
-
13:00
-
12:39
-
11:28
-
10:13
-
09:25
-
09:00
-
00:45
- 14 сентября 2020
-
23:59
Партнерский контент