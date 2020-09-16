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Хилл поддержал Хэмилтона и раскритиковал руководство Формулы-1

Хилл поддержал Хэмилтона и раскритиковал руководство Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Бывший британский пилот Деймон Хилл поделился мнением о ситуации с политическими лозунгами гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. По словам Хилла, неоднозначная реакция общественности на футболку Хэмилтона на Гран-при Тосканы связана с изолированностью Формулы-1 от событий в мире.

После финиша Хэмилтон надел футболку, на которой было написано «Арестуйте полицейских, которые убили Брионну Тэйлор». Руководство Формулы-1 осталось недовольно призывом Хэмилтона, посчитав его чрезмерным.

«Формула-1 всегда сторонится вопросов, которые заставляют людей думать о чём-либо другом, кроме гонок. В Формуле-1 должно быть место таким посылам, если мы хотим, чтобы она была открыта для всего мира», — написал Хилл в своём «твиттере».

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