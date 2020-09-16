Формула-1 запустила опрос о квалификационной гонке с реверсивной решёткой

Формула-1 запустила новый опрос, чтобы узнать отношение фанатов к квалификационной гонке с реверсивной решёткой. Предполагается, что новый вариант квалификации будет использован на четырёх Гран-при нового сезона.

В случае использования нового формата на стартовой решётке гонщиков разместят в обратном порядке расположения в зачёте пилотов. Так, аутсайдеры окажутся на первых местах на стартовой площадке. При этом предлагается сделать квалификационную гонку 30-минутной.

Инициатором введения такой квалификационной гонки был спортивный директор Формулы-1 Росс Браун. Но против нововведения выступили команды. Предполагается, что новый вариант квалификации должен сделать гонки менее предсказуемыми.

Против квалификационной гонки с реверсивной стартовой решёткой выступил также пилот «Феррари» Себастьян Феттель, сравнив её с лотереей.