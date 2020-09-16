Президент ФИА Жан Тодт выразил надежду, что «Фольксваген» действительно решит выступить в Формуле-1. Ранее глава «Фольксвагена» Герберт Дисс заявил, что соревнования в Формуле-1 будут интереснее, чем в Формуле-Е. При этом бренды «Фольксвагена» Audi и Porsche выступают именно в Формуле-Е. Дисс говорил об интересе к Формуле-1 в контексте перехода на синтетическое топливо в «Королевских гонках».

«Если мы добьёмся успеха в использовании синтетического топлива, начиная с 2023 года, мы будем более гибкими в выборе архитектуры двигателей. Тогда можно также начать думать о менее сложных двигателях.

Я слышал об интересе «Фольксвагена», но не от господина Дисса. Поэтому мне стоит быть осторожным в своих комментариях. Я не знаю, что именно он говорил. Если Дисс действительно сказал такое, то я могу лишь ответить: «Добро пожаловать в Формулу-1», — цитирует Тодта GrandPX.News.