Уэббер: следующим под огнём критики может оказаться Леклер

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер выразил мнение, что Шарль Леклер, как и Себастьян Феттель, может через какое-то время устать от «Феррари».

«Стоит последить за Шарлем Леклером. Мне очень интересно, как для него сложатся несколько следующих сезонов в «Феррари». Сейчас у него с командой что-то вроде медового месяца. Но они рассчитывают сотрудничать два, а то и три сезона. Шарль вполне может сильно устать от «Феррари». Пилотировать болид «Скудерии» — это ко многому обязывает. Леклер может оказаться следующим под огнём критики», — приводит слова Уэббера Planet F1.



Напомним, «Скудерия» до начала этого сезона приняла решение не продлевать сотрудничество с Себастьяном Феттелем. Четырёхкратного чемпиона Ф-1 в «Феррари» со следующего сезона заменит Карлос Сайнс.