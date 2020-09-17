Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Уэббер: следующим под огнём критики может оказаться Леклер

Уэббер: следующим под огнём критики может оказаться Леклер
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер выразил мнение, что Шарль Леклер, как и Себастьян Феттель, может через какое-то время устать от «Феррари».

«Стоит последить за Шарлем Леклером. Мне очень интересно, как для него сложатся несколько следующих сезонов в «Феррари». Сейчас у него с командой что-то вроде медового месяца. Но они рассчитывают сотрудничать два, а то и три сезона. Шарль вполне может сильно устать от «Феррари». Пилотировать болид «Скудерии» — это ко многому обязывает. Леклер может оказаться следующим под огнём критики», — приводит слова Уэббера Planet F1.

Напомним, «Скудерия» до начала этого сезона приняла решение не продлевать сотрудничество с Себастьяном Феттелем. Четырёхкратного чемпиона Ф-1 в «Феррари» со следующего сезона заменит Карлос Сайнс.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020