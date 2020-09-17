Квят ответил на вопрос Джовинацци о возможном бое с Конором Макгрегором
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят ответил на вопрос коллеги из «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци относительно возможного поединка с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
Накануне Квят в своём «Инстаграме» опубликовал совместное фото с Макгрегором из зала, после чего получил вопрос от Джовиннаци. Антонио поинтересовался у Даниила, когда состоится его бой с Конором.
«Надеюсь, не очень скоро», — написал в ответ Квят, сопроводив комментарий смеющимся эмодзи.
Российский пилот после девяти гонок нынешнего сезона набрал 10 очков и занимает 14-е место в личном зачёте чемпионата Формулы-1. Его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли идёт 10-м. У француза 43 балла.
Джовинацци и пилоты других серий отреагировали на фото Квята с Конором Макгрегором
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