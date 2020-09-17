Глава «Макларена» выступил против досрочного обмена гонщиками с другими командами Ф-1

«Макларен» не заинтересован в досрочном обмене пилотов на следующий сезон. В следующем сезоне «Макларен» покидает Карлос Сайнс, он перейдёт в «Феррари». В свою очередь место Сайнса в «Макларене» займёт Даниэль Риккардо, который станет напарником Ландо Норриса. Учитывая запланированные перестановки, многие эксперты считают, что командам стоит заранее совершать переходы, не дожидаясь следующего сезона. Но глава «Макларена» Зак Браун выступил против такого подхода.

«Мы довольны нашим составом на этот сезон. На мой взгляд, у нас два пилота, которые отлично выполняют свою работу. В других командах есть проблемы, в их гаражах неспокойно.

Я бы хотел продолжить эти гармоничные взаимоотношения. Если бы я отказался от такого подхода, мы бы только помогли другим командам», — цитирует Брауна Autosport.