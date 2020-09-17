Гоночный директор «Макларена» рассказал об общих чертах Норриса, Сайнса и Шумахера

Гоночный директор «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о пилотах команды Карлосе Сайнсе и Ландо Норрисе. По словам Стеллы, у пилотов есть схожие черты с Михаэлем Шумахером, Фернандо Алонсо и Кими Райкконеном. Ранее Стелла работал со всеми тремя легендарными гонщиками.

«Мне повезло, что я работал с пилотами калибра Махаэля, Фернандо и Кими, который был чемпионом в первый год в «Феррари». Такие люди рождаются нечасто. Но в Карлосе и Ландо есть некоторые черты, которые, я надеюсь, помогут создать правильное мышление. Они оба постоянно задают вопрос: «Как я могу завтра стать лучше, чем был сегодня?» Мне кажется, что они очень верно поступают, у них правильные ценности.

Карлос постоянно задаёт сам себе вопросы. Я ему часто говорю, что он однажды станет премьер-министром Испании и поможет своей стране. Он очень умный парень. И это распространяется и на пилотирование.

Ландо больше нравится думать и говорить. Он очень прямой. И также очень приятный парень и талантливый. Он учится правильно применять свой талант», — цитирует Стеллу Racefans.