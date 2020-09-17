Баттон: совершенно нечестно, что Мика Шумахера всегда сравнивают с Михаэлем. Это тяжело

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился мыслями о перспективах Мика Шумахера, сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. По словам британца, Шумахер-младший сталкивается с давлением из-за постоянных сравнений с легендарным отцом.

«Это тяжело, это действительно тяжело. Люди постоянно сравнивают его с Михаэлем. Мне кажется, это совершенно нечестно. Мик — другой человек.

Похоже, он очень приятный парень. У него прекрасная трудовая этика, такая же, какая была у отца. За последние пару лет Мик здорово прибавил. Мне кажется, он заслуживает места в Формуле-1. Там и посмотрим, как он справляется с настоящим давлением", — приводит слова Баттона Planet F1.

Напомним, на данный момент Шумахер-младший возглавляет общий зачёт Формулы-2.