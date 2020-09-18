Бинотто намерен воссоздать в «Феррари» подход, использовавшийся в эру Шумахера

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что планирует повторить подход к работе команды, использовавшийся во времена Михаэля Шумахера, чтобы вывести «Скудерию» из кризиса.



«Я был привилегированным человеком. Мне выпала честь увидеть начало 2000-х годов вместе с Жаном Тодтом, Россом Брауном, Михаэлем Шумахером и всеми гонщиками, победами, которые у нас были. Думаю, это было важно для моей карьеры, потому что позволило многому научиться в то время. Я узнал о менталитете, который нужен для побед. Понял, как нужно выстраивать команду. И теперь мне нужно воссоздать этот подход.

За эти 25 лет я увидел, что всегда есть моменты, которые могут быть очень трудными. Но в таких ситуациях важно не только сохранять терпение, но и проявлять решимость, стараться прогрессировать и совершенствоваться. В Формуле-1 никогда нельзя быть довольным собой.

Мы понимаем, что выход из кризиса потребует времени. Но если посмотреть на историю «Феррари», да, бывали трудные времена, но «Скудерия» всегда отыгрывалась. Вот к чему мы идём. Безусловно, сезон-2020 получается очень тяжёлым. Надеюсь, в 2021-м мы выступим лучше, чем сейчас, однако главный шанс появится в 2022 году», — цитирует Бинотто сайт Формулы-1.