Врач предположил, что Шумахер не оправится от травм из-за промедления с первой операцией

Нейрохирург из Цюриха профессор Эрих Ридерер сомневается, что экс-пилот «Феррари» Михаэль Шумахер когда-либо выйдет из своего нынешнего состояния. Своим мнением он поделился в новом документальном фильме о происшествии, которое случилось с семикратным чемпионом мира в 2013 году. Лента называется «Михаэль Шумахер: в поисках правды».
«Я думаю, что Михаэль находится в вегетативном состоянии, что означает, что он проснулся, но не отвечает.
Он дышит, его сердце бьётся, он, вероятно, может сесть и сделать маленькие шаги с чужой помощью, но не более того. Полагаю, для него это максимум. Есть ли шанс увидеть его таким, каким он был до аварии? Я действительно думаю, что нет», — приводит слова Ридерера RMC Sport.
По его словам, известность Шумахера могла запугать хирургов, которые слишком долго думали о проведении самой первой операции, она была сделана через два часа после инцидента.
«Нейрохирурги всегда говорят: «Время — это мозг». То есть действовать нужно немедленно. Шумахер, хорошо известная фигура. Слишком ли долго они ждали? Наверное, да», — добавил Ридерер.
Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.
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