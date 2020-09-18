Масса: время Феттеля прошло. «Феррари» приняла правильное решение

Бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса выразил мнение, что «Скудерия» не ошиблась, решив прервать сотрудничество с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем и пригласив на его место испанца Карлоса Сайнса.



«Никто не хочет, чтобы у «Феррари» были подобные проблемы. Это исключительная команда, которая, без сомнения, отличается от других. Почти как религия. Время Феттеля прошло. Его результаты в этом году показывают, что «Феррари», возможно, приняла правильное решение не продлевать с ним контракт.

Карлос Сайнс — хороший гонщик, молодой. У него есть много возможностей для роста. Конечно, «Феррари» прежде всего нужна конкурентоспособная машина. Я надеюсь, что ради Карлоса и самой себя «Скудерия» сможет её построить», — приводит слова Массы GrandPX.