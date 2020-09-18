Масса: время Феттеля прошло. «Феррари» приняла правильное решение

Бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса выразил мнение, что «Скудерия» не ошиблась, решив прервать сотрудничество с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем и пригласив на его место испанца Карлоса Сайнса.
«Никто не хочет, чтобы у «Феррари» были подобные проблемы. Это исключительная команда, которая, без сомнения, отличается от других. Почти как религия. Время Феттеля прошло. Его результаты в этом году показывают, что «Феррари», возможно, приняла правильное решение не продлевать с ним контракт.
Карлос Сайнс — хороший гонщик, молодой. У него есть много возможностей для роста. Конечно, «Феррари» прежде всего нужна конкурентоспособная машина. Я надеюсь, что ради Карлоса и самой себя «Скудерия» сможет её построить», — приводит слова Массы GrandPX.
- 18 сентября 2020
-
13:22
-
12:56
-
11:47
-
10:42
-
09:07
-
09:02
- 17 сентября 2020
-
23:34
-
22:57
-
21:45
-
21:01
-
19:31
-
18:33
-
17:53
-
16:05
-
15:29
-
14:03
-
13:43
-
13:04
-
12:01
-
11:57
-
11:48
-
10:25
-
09:11
-
09:04
-
00:46
- 16 сентября 2020
-
23:34
-
22:35
-
22:06
-
20:20
-
18:53
-
18:30
-
17:52
-
16:36
-
15:14
-
14:00