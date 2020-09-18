Квят рассказал о главной цели «Альфа Таури» в оставшейся части сезона

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, что главной целью команды в оставшейся части сезона будет развитие текущего болида в тех областях, где он уступает конкурентам.

«Альфа Таури» намерена попытаться улучшить болид и поработать над областями, в которых мы немного уступаем. Это цель всей команды до конца года — попытаться извлечь максимум из текущего пакета. Вот что мы собираемся сделать.

Впереди ещё много гонок, много возможностей, как видите, по воскресеньям могут происходить неожиданные вещи. Важно быть рядом, чтобы воспользоваться этими шансами. Иногда это может быть очень интересно», — приводит слова Квята Autosport.



Россиянин после девяти гонок нынешнего сезона набрал 10 очков и занимает 14-е место в личном зачёте чемпионата Формулы-1. Его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли идёт 10-м. У француза 43 балла.