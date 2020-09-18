Болельщики назвали Гран-при Италии лучшим из состоявшихся этапов сезона Ф-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги опроса по выбору лучшей гонки из первых девяти этапов сезона-2020. В результате голосования первое место занял Гран-при Италии, победу на котором одержал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. За гонку в Монце проголосовали 56% респондентов.

Второе место болельщики отдали дебютному Гран-при Тосканы – 21%. Его выиграл Льюис Хэмилтон («Мерседес»). Третьим стал открывавший сезон этап в Австрии – 9%. Победу в этой гонке одержал Валттери Боттас («Мерседес»)



Лучший из первых девяти этапов сезона по версии болельщиков. Результаты опроса:



1. Гран-при Италии – 56%

2. Гран-при Тосканы – 21%

3. Гран-при Австрии – 9%

4. Гран-при 70-летия – 6%

5. Гран-при Великобритании – 5%

6-9. Гран-при Штирии, Гран-при Венгрии, Гран-при Испании, Гран-при Бельгии – по 1%.