Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Болельщики назвали Гран-при Италии лучшим из состоявшихся этапов сезона Ф-1

Болельщики назвали Гран-при Италии лучшим из состоявшихся этапов сезона Ф-1
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги опроса по выбору лучшей гонки из первых девяти этапов сезона-2020. В результате голосования первое место занял Гран-при Италии, победу на котором одержал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. За гонку в Монце проголосовали 56% респондентов.

Второе место болельщики отдали дебютному Гран-при Тосканы – 21%. Его выиграл Льюис Хэмилтон («Мерседес»). Третьим стал открывавший сезон этап в Австрии – 9%. Победу в этой гонке одержал Валттери Боттас («Мерседес»)

Лучший из первых девяти этапов сезона по версии болельщиков. Результаты опроса:

1. Гран-при Италии – 56%
2. Гран-при Тосканы – 21%
3. Гран-при Австрии – 9%
4. Гран-при 70-летия – 6%
5. Гран-при Великобритании – 5%
6-9. Гран-при Штирии, Гран-при Венгрии, Гран-при Испании, Гран-при Бельгии – по 1%.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020