Стролл провёл секретные тесты в Имоле перед Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл провёл секретные тесты на трассе в Имоле перед гонкой Формулы-1, которая запланирована на 1 ноября, сообщает итальянская версия портала Motorsport.

Тесты были закрытыми, Лэнс работал на трассе один. Он пилотировал старый болид Prema GP2. Стролл стал не единственным, кто получил накат на трассе в Имоле. Перед началом сезона команда «Альфа Таури» проводила на ней съёмочный день.



Стролл после девяти этапов нынешнего сезона занимает 6-е место в личном зачёте. В его активе 57 очков и один подиум – на Гран-при Италии. Напарник Лэнса по команде Серхио Перес идёт 9-м. Мексиканец, пропускавший два этапа из-за заражения коронавирусом, набрал 44 очка. В Кубке конструкторов «Рейсинг Пойнт» располагается на четвёртой строчке.