Феттель прокатил Леклера на суперкаре «Феррари Страдале», Шарль ехал с завязанными глазами

Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер стали участниками забавного видео. Немецкий гонщик, сев за руль суперкара «Феррари Страдале», прокатил напарника по команде на трассе «Муджелло». При этом у Леклера были завязаны глаза. Шарль не сдерживал эмоции, и опасался ехать на высокой скорости, не видя трассы.
«Боже мой. Если мы влетим в стену, я даже не успею приготовиться» — говорил Леклер.
На это Феттель ответил следующее: «дам тебе знать, если мы будем вылетать».
Шарль постоянно пытался угадать, какой из поворотов проезжает Феттель, но путался.
Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».
Напомним, что по завершении сезона-2020 дуэт Леклера и Феттеля распадётся. С 2021 года немец будет выступать в составе «Астон Мартин.
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