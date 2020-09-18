Феттель прокатил Леклера на суперкаре «Феррари Страдале», Шарль ехал с завязанными глазами

Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер стали участниками забавного видео. Немецкий гонщик, сев за руль суперкара «Феррари Страдале», прокатил напарника по команде на трассе «Муджелло». При этом у Леклера были завязаны глаза. Шарль не сдерживал эмоции, и опасался ехать на высокой скорости, не видя трассы.

«Боже мой. Если мы влетим в стену, я даже не успею приготовиться» — говорил Леклер.

На это Феттель ответил следующее: «дам тебе знать, если мы будем вылетать».

Шарль постоянно пытался угадать, какой из поворотов проезжает Феттель, но путался.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».

Напомним, что по завершении сезона-2020 дуэт Леклера и Феттеля распадётся. С 2021 года немец будет выступать в составе «Астон Мартин.