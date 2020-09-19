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Даниил Квят: нравится Гран-при России, потому что могу со всеми общаться на русском языке

Даниил Квят: нравится Гран-при России, потому что могу со всеми общаться на русском языке
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мыслями о Гран-при России, отметив, что домашний этап — это привилегия.

«Когда приезжаю, меня часто узнают на улицах, ведь все приезжают посмотреть гонки, все знают пилотов в лицо, и это очень приятно. У меня есть именная трибуна на автодроме. Всегда приятно видеть много людей с русским флагом в день гонки.

Мне нравится на Гран-при России, здесь со всеми могу общаться на русском. Что ещё нравится? Знаю местную кухню, знаю, где здесь можно вкусно поесть.

В целом, считаю, домашний Гран-при — это привилегия. Очень рад, что у меня есть домашний Гран-при», — рассказал Даниил Квят в небольшом интервью, размещённом на странице «Сочи Автодром» в «Инстаграме».

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