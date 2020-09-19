Кубица не считает, что Формула-1 стала скучной

Экс-пилот Формулы-1, резервист «Альфа Ромео» Роберт Кубица не согласен с тем, что нынешняя Ф-1 стала скучной.
«В Формуле-1 всегда были разные фазы скучных гонок. Некоторые пилоты говорят, что гонки стали скучными, но они рассуждают со своей точки зрения. К примеру, в гонке в Бельгии интересная борьба шла в середине пелотона, мы видели интересные стратегии.
Соглашусь, что среди лидеров гонки всё было скучно. Нормально, что пилоты хотят больше борьбы, а фанаты — лучшее зрелище. Но мы должны понимать, как работает наш спорт и как работают эти болиды. Машины не строятся не только для того, чтобы каждый круг вести борьбу колесо в колесо и это не новость. Я об этом говорил в первый же год карьеры в Ф-1 и повторяю 15 лет спустя", — приводит слова Кубицы GPblog.
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