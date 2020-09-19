В «Феррари» рассказали, что не надеются на обновления, которые привезут на ГП России
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что команда привезёт обновления на Гран-при России, но сразу же отметил, что они мало повлияют на расклад сил.
«У нас будут небольшие обновления, но это не особо изменит картину. Нам не хватает темпа в гонке, обновления не решат эту проблему. Нужно пересматривать проект с учётом 2021 года, а это займёт больше времени.
Шарль и Себастьян делают всё, чтобы выжимать максимум. Мы же работаем над фундаментальной ошибкой. Это не то, что можно исправить за короткий промежуток времени или с помощью нескольких обновлений. Это не значит, что мы откажется от обновлений до конца сезона, но мы должны быть честными перед собой и болельщиками", — приводит слова Бинотто Grandprix247.
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