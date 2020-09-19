Гасли: у «Альфа Таури» есть амбиции соперничать с «Ред Булл»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли признался, что у его команды есть амбиции сражаться с «Ред Булл». По словам француза, после ребрендинга между Фаэнцой и Милтон-Кинс уже не те сестринские отношения, существовавшие между «Ред Булл» и «Торо Россо».

«Очевидно, что у „Альфа Таури“ много амбиций. Ситуация уже не та, которая была между „Торо Россо“ и „Ред Булл“. Наш проект захватывающий. Ясно, что на сегодняшний день „Ред Булл“ — топ-команда, но, думаю, у „Альфа Таури“ есть амбиции, чтобы в определённый момент начать соперничество с ними. Это значит, что нам также потребуются большие ресурсы.

Думаю, цель команды — войти в число топ-проектов. Но на это уйдёт не один год. Как бы то ни было, мы больше не сестринская команда. Сейчас пытаемся создать собственное пространство", — приводит слова Гасли Motorsport.