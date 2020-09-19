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Карлос Сайнс: смеюсь над теми, кто сомневается в моём переходе в «Феррари»

Карлос Сайнс: смеюсь над теми, кто сомневается в моём переходе в «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс заявил, что ему смешны комментарии сомневающихся в его переходе в «Феррари». По окончании сезона Сайнс перейдёт из «Макларена» в «Феррари». В нынешнем сезоне «Скудерия» испытывает серьёзнейшие проблемы. Итальянская команда занимает лишь шестое место в Кубке конструкторов, «Макларен» — на третьем месте. Несмотря на проблемы «Скудерии», Сайнс не жалеет о решении.

«Смеюсь над теми, кто смеётся надо мной из-за перехода в «Феррари». Это просто удивительное чувство. Немногие пилоты Формулы-1 когда-либо садились за руль болида «Феррари».

Категорически отвечаю «нет» всем, кто выражает сомнения в моём переходе в «Феррари». Мне предстоит совершенно невероятный опыт. Просто нужно иметь терпение и верить в проект», — цитирует Сайнса Mundo Deportivo.

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