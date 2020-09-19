Экипаж Кобаяси лидирует в гонке «24 часа Ле-Мана» по итогам 3 часов гонки

В субботу в 15:30 мск стартовала легендарная гонка «24 часа Ле-Мана». По итогам двух часов гонки пока в классе LMP1 лидирует экипаж Toyota, машиной которого управляет Камуи Кобаяси. Второе место занимает экипаж Toyota Gazoo Racing, за рулём машины находится Брендон Хартли. Тройку лучших замыкает Rebellion Racing, машину пилотирует Густаво Менезеса. Следом расположились экипажи, которые представляют Ромена Дюма и Оливер Вебб.

В классе LMP 2 промежуточное лидерство захватил экипаж JOTA, машину пилотирует Антонио Феликс да Коста. Экипаж G-Drive Racing, автомобиль которого пилотирует Роман Русинов, занимает пятую строчку. Экипаж DUQEINE TEAM располагается на шестом месте, сейчас за рулём находится Константин Терещенко.