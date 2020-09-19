Нёвиль опередил Лёба после второго дня Ралли Турции, Тянак сошёл

На Ралли Турции завершился второй день. После двух дней лидирует бельгиец Тьерри Нёвиль. ОН сумел опередить Себастьена Лёба, который лидировал после первого дня ралли. Лёб теперь занимает лишь третье место, а на вторую строчку вышел Себастьен Ожье.

Не смог завершить второй день ралли эстонец Отт Тянак. У него возникли технические проблемы, из-за которых Тянаку пришлось сойти с дистанции во время гонки.

В связи с пандемией коронавируса Ралли Турции проходит без зрителей. Тем не менее, у холмистых участков трассы периодически появляются болельщики.

Ралли Турции. Положение после второго дня

1. Тьери Нёвиль (Hyundai) — 1:36.38,600

2. Себастьен Ожье (Toyota) — + 32.200

3. Себастьен Лёб (Hyundai) — + 33.200.