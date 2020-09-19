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Нёвиль опередил Лёба после второго дня Ралли Турции, Тянак сошёл

Нёвиль опередил Лёба после второго дня Ралли Турции, Тянак сошёл
Авто / Ралли 0

На Ралли Турции завершился второй день. После двух дней лидирует бельгиец Тьерри Нёвиль. ОН сумел опередить Себастьена Лёба, который лидировал после первого дня ралли. Лёб теперь занимает лишь третье место, а на вторую строчку вышел Себастьен Ожье.

Не смог завершить второй день ралли эстонец Отт Тянак. У него возникли технические проблемы, из-за которых Тянаку пришлось сойти с дистанции во время гонки.

В связи с пандемией коронавируса Ралли Турции проходит без зрителей. Тем не менее, у холмистых участков трассы периодически появляются болельщики.

Ралли Турции. Положение после второго дня

1. Тьери Нёвиль (Hyundai) — 1:36.38,600
2. Себастьен Ожье (Toyota) — + 32.200
3. Себастьен Лёб (Hyundai) — + 33.200.

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