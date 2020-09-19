Экипаж Кобаяси лидирует в «24 часах Ле-Мана» после 5 часов, G-Drive Racing — 2-й в классе

В субботу, 19 сентября, стартовала легендарная гонка «24 часа Ле-Мана». По итогам пяти часов гонки в классе LMP1 пока лидирует экипаж Toyota, в составе Камуи Кобаяси, Хосе-Марии Лопеса и Майка Конвея. Второй экипаж Toyota, в состав которого входят Брендон Хартли, Себастьен Буэми и Казаки Накадзима, уступает коллегам чуть более полуминуты. Тройку лучших замыкает Rebellion Racing, машину пилотирует Густаво Менезес.

В классе LMP2 промежуточное лидерство захватил экипаж Jacki Chan DC Racing. Экипаж российской команды G-Drive Racing в составе Жана-Эрика Верня, Романа Русинова и Миккеля Йенсена — на втором месте. Экипаж DUQEINE TEAM, в состав которого входит россиянин Константин Терещенко, занимает пятое место.

WEC. «24 часа Ле-Мана». Положение после 5 часов:



1. Toyota TS050 Hybrid (Майк Конвей, Камуи Кобаяси, Хосе-Мария Лопес) #7 — LMP1

2. Toyota TS050 Hybrid (Себастьен Буэми, Казуки Накадзима, Брендон Хартли) #8 — LMP1 — + 34.256

3. Rebellion R13 (Густаво Менезес, Норман Нато, Бруно Сенна) #1 — LMP1 — + 1 круг

4. Rebellion R13 (Натаниэль Бертон, Ромен Дюма, Луи Делетраз) #3 — LMP1 — + 1 круг (отрыв от предыдущего участника)

5. Jackie Chan DC Racing (Габриэль Обри, Уильям Стивенс, Хо-Пин Тунг) # 37 — LMP2 — + 3 круга

6. G-Drive Racing (Миккель Йенсен, Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь) # 26 — LMP2 — + 9.766

7. United AutoSports (Алекс Брандл, Уилл Оуэн, Йоб Ван Уитерт) # 32 — LMP2 — + 11.580.