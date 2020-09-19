DTM продолжит существование, перейдя на технику категории GT

Серия DTM продолжит существование. С 2021 года DTM перейдёт на автомобили категории GT, сообщает пресс-служба серии. В последние годы серию покинули многие автопроизводители. Например, из DTM ушли «Мерседес» и «Астон Мартин», а «Ауди» покинет соревнования по окончании этого сезона.

Чтобы спасти серию, организаторы объявили о переходе на машины GT. Правда, пока не известно, какие именно автомобили будут допущены к участию в серии. Переход получил поддержку «Ауди» и «БМВ». При этом оба производителя пока официально не сообщили, продолжат ли они выступать в серии и в каком статусе.

«В течение последних месяцев мы обсуждали различные стратегии и варианты, позволяющие обеспечить будущее DTM. У меня были конструктивные переговоры с «Ауди» и «БМВ». Оба производителя позволили мне взять на себя ответственность за будущее серии, которая теперь перейдёт на GT», — сказал исполнительный директор DTM Герхард Бергер.