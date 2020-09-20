Экипаж Русинова сохраняет лидерство в классе в «24 часах Ле-Мана» после 9 часов гонки

В субботу, 19 сентября, стартовала легендарная гонка «24 часа Ле-Мана». По итогам семи часов гонки в классе LMP1 пока лидирует экипаж Toyota в составе Камуи Кобаяси, Хосе-Марии Лопеса и Майка Конвея. Второй экипаж «Тойоты» (Буэми, Хартли, Накадзима) потерял время из-за технических проблем с тормозами. В итоге «Тойота» опустилась на третье место, но за последние два часа вновь вернулась на вторую строчку. От лидеров экипаж отстаёт на круг. Тройку лучших замыкает Rebellion Racing, машину пилотирует Бруно Сенна.

В классе LMP2 промежуточное лидерство удерживает экипаж российской команды G-Drive Racing в составе Жана-Эрика Верня, Романа Русинова и Миккеля Йенсена. Сейчас машину G-Drive Racing пилотирует Русинов. Второе место сохраняет место экипаж United Autosports в составе Алекса Брандла, Уилла Оуэна и Йоба Ван Уитерта. Напарник россиянина Константина Терещенко по DUQUEINE Team Тристан Гомменди разбил машину. В итоге DUQUEINE TEAM сошла с дистанции.

WEC. «24 часа Ле-Мана». Положение после 9 часов:



1. Toyota TS050 Hybrid (Майк Конвей, Камуи Кобаяси, Хосе-Мария Лопес) #7 — LMP1

2. Toyota TS050 Hybrid (Себастьен Буэми, Казуки Накадзима, Брендон Хартли) #8 — LMP1 — + 1 круг

3. Rebellion R13 (Густаво Менезес, Норман Нато, Бруно Сенна) #1 — LMP1 — + 2.25,014 (отрыв от предыдущего участника)

4. Rebellion R13 (Натаниэль Бертон, Ромен Дюма, Луи Делетраз) #3 — LMP1 — + 1 круг

5. G-Drive Racing (Миккель Йенсен, Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь) # 26 — LMP2 — + 4 круга.