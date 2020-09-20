Экипаж Русинова выбыл из числа лидеров в своей категории из-за проблем с машиной

В субботу, 19 сентября, стартовала легендарная гонка «24 часа Ле-Мана». В классе LMP2 промежуточное лидерство после семи часов гонки удерживал экипаж российской команды G-Drive Racing в составе Жана-Эрика Верня, Романа Русинова и Миккеля Йенсена.

Но G-Drive Racing испытала проблемы с машиной. Русинов, пилотировавший автомобиль, по радио жаловался на потерю мощности. В итоге ему пришлось завести машину в боксы. После вынужденного пит-стопа экипаж занимает седьмое место, проигрывая лидерам два круга. Теперь в классе LMP 2 лидирует экипаж United Autosports (Алекс Брандл, Уилл Оуэн, Йоб ван Уйтерт).

В общем зачёте лидерство сохраняет экипаж Toyota в составе Камуи Кобаяси, Хосе-Марии Лопеса и Майка Конвея. Второй экипаж «Тойоты» (Буэми, Хартли, Накадзима) занимает вторую строчку.