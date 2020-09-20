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В NASCAR определились 12 претендентов на титул

В NASCAR определились 12 претендентов на титул
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

В чемпионате NASCAR Cup состоялась гонка в Бристоле (штат Теннесси, США). Её победителем стал Кевин Харвик. Второе место завоевал Кайл Буш, тройку лучших замкнул Эрик Джонс.

По итогам этапа в Бристоле определились все 12 участников следующего раунда чемпионата, которые будут сражаться за титул. В их число вошли Кевин Харвик, Дэнни Хэмлин, Брэд Кезеловски, Джои Логано, Чейз Эллиотт, Мартин Труэкс, Алекс Боумэн, Остин Диллон, Эрик Алмирола, Кайл Буш, Клинт Бойер, Курт Буш.

Результаты гонки в Бристоле

1. Кевин Харвик («Форд»)
2. Кайл Буш («Тойота»)
3. Эрик Джонс («Тойота»)
4. Тайлер Реддик («Шевроле»)
5. Эрик Алмирола («Форд»)
6. Клинт Бойер («Форд»)
7. Чейз Эллиотт («Шевроле»)
8. Крис Бушер («Форд»)
9. Райан Прис («Шевроле»)
10. Майкл Макдоуэлл («Форд»).

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