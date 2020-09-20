Экипаж Русинова сократил отставание от лидеров категории LMP2, «Тойота» Хартли лидирует

Во Франции продолжается легендарная гонка на выносливость «24 часа Ле-Мана». После 21 часа первое место продолжает удерживать экипаж «Тойоты» в составе Себастьена Буэми, Казуки Накадзимы и Брендона Хартли. Второе место у Rebellion, за рулём машины которой выступают Бруно Сенна, Норман Нато и Густаво Менезес, другой автомобиль Rebellion (Натаниэль Бертон, Ромен Дюма, Луи Делетраз) отстаёт от второго места на секунду.

Четвёртое место у «Тойоты» Камуи Кобаяси, Майка Конвея и Хосе-Марии Лопеса.

В классе LMP2 лидирует United Autosport (Пол ди Реста, Филип Хансон, Филипе Альбукерк), третье место в LMP 2 занимает G-Drive Романа Русинова, сократившая отставание от второго места в своей категории до 2 минут.

WEC. «24 часа Ле-Мана». Положение после 21 часа:

1. Toyota TS050 Hybrid (Себастьен Буэми, Казуки Накадзима, Брендон Хартли) #8 — LMP1

2. Rebellion R13 (Густаво Менезес, Норман Нато, Бруно Сенна) #1 — LMP1 — +6 кругов

3. Rebellion R13 (Натаниэль Бертон, Ромен Дюма, Луи Делетраз) #3 — LMP1 — +6 кругов

4. Toyota TS050 Hybrid (Майк Конвей, Камуи Кобаяси, Хосе-Мария Лопес) #7 — +7 кругов

5. United Autosport (Пол ди Реста, Филип Хансон, Филипе Альбукерк) #22 — LMP2 — +16 кругов…

7. G-Drive Racing (Миккель Йенсен, Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь) # 26 — LMP2 — +17 кругов.