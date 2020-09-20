Экипаж Русинова сократил отставание от лидеров категории LMP2, «Тойота» Хартли лидирует

Во Франции продолжается легендарная гонка на выносливость «24 часа Ле-Мана». После 21 часа первое место продолжает удерживать экипаж «Тойоты» в составе Себастьена Буэми, Казуки Накадзимы и Брендона Хартли. Второе место у Rebellion, за рулём машины которой выступают Бруно Сенна, Норман Нато и Густаво Менезес, другой автомобиль Rebellion (Натаниэль Бертон, Ромен Дюма, Луи Делетраз) отстаёт от второго места на секунду.
Четвёртое место у «Тойоты» Камуи Кобаяси, Майка Конвея и Хосе-Марии Лопеса.
В классе LMP2 лидирует United Autosport (Пол ди Реста, Филип Хансон, Филипе Альбукерк), третье место в LMP 2 занимает G-Drive Романа Русинова, сократившая отставание от второго места в своей категории до 2 минут.
WEC. «24 часа Ле-Мана». Положение после 21 часа:
1. Toyota TS050 Hybrid (Себастьен Буэми, Казуки Накадзима, Брендон Хартли) #8 — LMP1
2. Rebellion R13 (Густаво Менезес, Норман Нато, Бруно Сенна) #1 — LMP1 — +6 кругов
3. Rebellion R13 (Натаниэль Бертон, Ромен Дюма, Луи Делетраз) #3 — LMP1 — +6 кругов
4. Toyota TS050 Hybrid (Майк Конвей, Камуи Кобаяси, Хосе-Мария Лопес) #7 — +7 кругов
5. United Autosport (Пол ди Реста, Филип Хансон, Филипе Альбукерк) #22 — LMP2 — +16 кругов…
7. G-Drive Racing (Миккель Йенсен, Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь) # 26 — LMP2 — +17 кругов.
- 20 сентября 2020
-
12:40
-
11:05
-
10:36
-
09:33
-
00:54
-
00:32
- 19 сентября 2020
-
23:19
-
22:41
-
20:39
-
19:59
-
18:34
-
18:09
-
17:19
-
16:38
-
16:27
-
15:23
-
15:13
-
13:45
-
13:01
-
11:42
-
10:57
-
09:53
-
00:35
- 18 сентября 2020
-
23:21
-
23:03
-
21:26
-
19:57
-
18:48
-
18:10
-
17:07
-
16:23
-
15:32
-
14:46
-
13:22
-
12:56