Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Тойота» Накадзимы, Хартли и Буэми лидирует и отрывается от второго места на 5 кругов

«Тойота» Накадзимы, Хартли и Буэми лидирует и отрывается от второго места на 5 кругов
Авто / DTM/WEC/Туринг 0

Экипаж «Тойоты» в составе Себастьена Буэми, Казуки Накадзимы и Брендона Хартли лидирует на «24 часах Ле-Мана». Второе место у команды Rebellion, за рулём машины которой работают Бруно Сенна, Норман Нато и Густаво Менезес. Тройку замыкает ещё одна машина Rebellion, отставшая от второго места уже на 40 секунд.

Команда G-Drive Racing Романа Русинова занимает третье место в категории LMP2 B PF 1,5 часа до финиша отстаёт от второго места на 2,5 минуты.

WEC. «24 часа Ле-Мана». Положение после 22,5 часов:

1. Toyota TS050 Hybrid (Себастьен Буэми, Казуки Накадзима, Брендон Хартли) #8 — LMP1
2. Rebellion R13 (Густаво Менезес, Норман Нато, Бруно Сенна) #1 — LMP1 — +5 кругов
3. Rebellion R13 (Натаниэль Бертон, Ромен Дюма, Луи Делетраз) #3 — LMP1 — +5 кругов
4. Toyota TS050 Hybrid (Майк Конвей, Камуи Кобаяси, Хосе-Мария Лопес) #7 — +7 кругов
5. United Autosport (Пол ди Реста, Филип Хансон, Филипе Альбукерк) #22 — LMP2 — +16 кругов…
7. G-Drive Racing (Миккель Йенсен, Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь) # 26 — LMP2 — +17 кругов.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020