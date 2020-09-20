«Тойота» Накадзимы, Хартли и Буэми лидирует и отрывается от второго места на 5 кругов

Экипаж «Тойоты» в составе Себастьена Буэми, Казуки Накадзимы и Брендона Хартли лидирует на «24 часах Ле-Мана». Второе место у команды Rebellion, за рулём машины которой работают Бруно Сенна, Норман Нато и Густаво Менезес. Тройку замыкает ещё одна машина Rebellion, отставшая от второго места уже на 40 секунд.

Команда G-Drive Racing Романа Русинова занимает третье место в категории LMP2 B PF 1,5 часа до финиша отстаёт от второго места на 2,5 минуты.

WEC. «24 часа Ле-Мана». Положение после 22,5 часов:

1. Toyota TS050 Hybrid (Себастьен Буэми, Казуки Накадзима, Брендон Хартли) #8 — LMP1

2. Rebellion R13 (Густаво Менезес, Норман Нато, Бруно Сенна) #1 — LMP1 — +5 кругов

3. Rebellion R13 (Натаниэль Бертон, Ромен Дюма, Луи Делетраз) #3 — LMP1 — +5 кругов

4. Toyota TS050 Hybrid (Майк Конвей, Камуи Кобаяси, Хосе-Мария Лопес) #7 — +7 кругов

5. United Autosport (Пол ди Реста, Филип Хансон, Филипе Альбукерк) #22 — LMP2 — +16 кругов…

7. G-Drive Racing (Миккель Йенсен, Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь) # 26 — LMP2 — +17 кругов.