Мюллер выиграл вторую гонку уик-энда в DTM, Кубица сошёл

На автодроме «Нюрбургринг» завершилась вторая гонка DTM. Её победителем стал Нико Мюллер, второе место завоевал Робин Фряйнс. Тройку лучших замкнул Рене Раст.

Роберт Кубица, выступавший в минувшем сезоне в Формуле-1, сошёл с дистанции. Напомним, первую гонку на «Нюрбургринге» выиграл Робин Фряйнс из Нидерландов.

DTM. «Нюрбургринг»

1. Нико Мюллер («Ауди»)

2. Робин Фряйнс («Ауди») — +11,790

3. Рене Раст («Ауди») — +19,526

4. Шелдон ван дер Линде (БМВ) — +22,733

5. Марко Виттманн (БМВ) — +24,016

6. Фердинанд Габсбург («Ауди») — +25,713

7. Майк Рокенфеллер («Ауди») — +30,162

8. Тимо Глок (БМВ) — +33,795

9. Лоик Дюваль («Ауди») — +40,763

10. Джонатан Абердин (БМВ) — +44,264...

16. Роберт Кубица (БМВ) — сошёл.