Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Мюллер выиграл вторую гонку уик-энда в DTM, Кубица сошёл

Мюллер выиграл вторую гонку уик-энда в DTM, Кубица сошёл
Авто / DTM/WEC/Туринг 0

На автодроме «Нюрбургринг» завершилась вторая гонка DTM. Её победителем стал Нико Мюллер, второе место завоевал Робин Фряйнс. Тройку лучших замкнул Рене Раст.

Роберт Кубица, выступавший в минувшем сезоне в Формуле-1, сошёл с дистанции. Напомним, первую гонку на «Нюрбургринге» выиграл Робин Фряйнс из Нидерландов.

DTM. «Нюрбургринг»

1. Нико Мюллер («Ауди»)
2. Робин Фряйнс («Ауди») — +11,790
3. Рене Раст («Ауди») — +19,526
4. Шелдон ван дер Линде (БМВ) — +22,733
5. Марко Виттманн (БМВ) — +24,016
6. Фердинанд Габсбург («Ауди») — +25,713
7. Майк Рокенфеллер («Ауди») — +30,162
8. Тимо Глок (БМВ) — +33,795
9. Лоик Дюваль («Ауди») — +40,763
10. Джонатан Абердин (БМВ) — +44,264...
16. Роберт Кубица (БМВ) — сошёл.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020