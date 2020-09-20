Мюллер выиграл вторую гонку уик-энда в DTM, Кубица сошёл
На автодроме «Нюрбургринг» завершилась вторая гонка DTM. Её победителем стал Нико Мюллер, второе место завоевал Робин Фряйнс. Тройку лучших замкнул Рене Раст.
Роберт Кубица, выступавший в минувшем сезоне в Формуле-1, сошёл с дистанции. Напомним, первую гонку на «Нюрбургринге» выиграл Робин Фряйнс из Нидерландов.
DTM. «Нюрбургринг»
1. Нико Мюллер («Ауди»)
2. Робин Фряйнс («Ауди») — +11,790
3. Рене Раст («Ауди») — +19,526
4. Шелдон ван дер Линде (БМВ) — +22,733
5. Марко Виттманн (БМВ) — +24,016
6. Фердинанд Габсбург («Ауди») — +25,713
7. Майк Рокенфеллер («Ауди») — +30,162
8. Тимо Глок (БМВ) — +33,795
9. Лоик Дюваль («Ауди») — +40,763
10. Джонатан Абердин (БМВ) — +44,264...
16. Роберт Кубица (БМВ) — сошёл.
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