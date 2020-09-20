Риккардо: когда перешёл в «Ред Булл», был уверен, что смогу бороться с Феттелем
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо рассказал, что в 2014 году был готов противостоять Себастьяну Феттелю. Тогда Риккардо только перешёл в «Ред Булл», где стал напарником немца. В 2016 году ситуация изменилась. Уже в напарники к Риккардо пришёл молодой Макс Ферстаппен.
«В тот момент ещё никому ничего не доказал, но был уверен, что смогу бороться с Феттелем на равных. Понимал, если даже не смогу его победить, то буду где-то рядом. Мне кажется, что мне действительно удалось быстро доказать всем мою состоятельность. Это было важно, мне нужно было заработать репутацию», — цитирует Риккардо GPBlog.
Также австралийский пилот признался, что первый сезон в «Ред Булл» стал одним из самых важных в его карьере.
Уэббер оценил переход Феттеля в «Астон Мартин»
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