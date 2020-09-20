Зайдль: Сайнс полностью вовлечён в работу «Макларена»
Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль заявил, что полностью удовлетворён работой пилота команды Карлоса Сайнса, который по окончании сезона перейдёт в «Феррари». По словам Зайдля, команда не будет ограничивать доступ к информации для испанца.
«В настоящее время Сайнс полностью вовлечён в работу команды. Он работает и на трассе, и дома на базе. Это наша философия. Лишь в этом случае мы сможем добиться максимума.
У нас общие цели. Карлос хочет заработать максимальное количество очков, чтобы оказаться повыше. Такие же задачи стоят перед командой. Наша философия меняться не будет», — приводит слова Зайдля Motorsport.
По окончании сезона Сайнса в «Макларене» сменит Даниэль Риккардо, который перейдёт из «Рено».
Карлос Сайнс: смеюсь над теми, кто сомневается в моём переходе в «Феррари»
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