Зайдль: Сайнс полностью вовлечён в работу «Макларена»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль заявил, что полностью удовлетворён работой пилота команды Карлоса Сайнса, который по окончании сезона перейдёт в «Феррари». По словам Зайдля, команда не будет ограничивать доступ к информации для испанца.

«В настоящее время Сайнс полностью вовлечён в работу команды. Он работает и на трассе, и дома на базе. Это наша философия. Лишь в этом случае мы сможем добиться максимума.

У нас общие цели. Карлос хочет заработать максимальное количество очков, чтобы оказаться повыше. Такие же задачи стоят перед командой. Наша философия меняться не будет», — приводит слова Зайдля Motorsport.

По окончании сезона Сайнса в «Макларене» сменит Даниэль Риккардо, который перейдёт из «Рено».